В учениях "Кавказ-2020" примут участие девять стран

Сергей Шойгу рассказал о целях военных учений на юго-западе РФ.

В военных учениях "Кавказ-2020" примут участие девять стран. Об этом в рамках селекторного совещания рассказа глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам чиновника, мероприятия стартуют 21 сентября и завершатся 26 числа.

"Кавказ- 2020" завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил в этом году...Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ Сергей Шойгу, министр обороны России

В рамках учений военнослужащие отработают вопросы управления группировками сил в совместных боевых операциях по разрешению вооруженных конфликтов, а также в операциях, необходимых в рамках борьбы против терроризма. Кроме стран-участниц еще девять государств направят своих наблюдателей.

На данный момент известно, что основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, в акваториях Каспийского и Черного морей.

Минобороны РФ: самолеты НАТО регулярно репетируют нанесение ударов по России.