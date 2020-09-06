Минобороны РФ уточнил, что Игры серьезно поспособствовали принятию данного решения.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72. Они будут обновлены до модификации Т-72Б3М. Об этом стало известно по завершении Армейских игр – 2020.

Уточняется, что подобная ситуация уже происходила несколько лет назад. Тогда в соревнованиях участвовали Т-72Б1. Специалисты провели оценку танков по итогам конкурсов. Технические ходы помогли в создании Т-72Б3М. Шойгу уточнил, что танки Т-72Б3 стали более манёвренными и надежными.

Недавно состоялись Армейские международные игры "АрМИ-2020". Они прошли в подмосковном Алабине. Победителем Игр стала команда из России.

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Видео: Youtube/Минобороны России