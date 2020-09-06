В США озвучили "боевую цель" полета бомбардировщиков В-52 над Украиной

В США озвучили "боевую цель" полета бомбардировщиков В-52 Stratofortress над Украиной. Об этом сообщает The Drive.
Предполагается, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1 собирали информацию о том, как интегрированные системы ПВО России и другие узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. Американское издание уточняет, что эти самолеты предназначены для проведения электронной разведки.
The Drive пишет, что полеты проводились с целью определения параметров электромагнитного излучения различных радаров и раскрытия боевого порядка таких комплексов, как С-400 "Триумф".
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Видео: Youtube/Військове телебачення України
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