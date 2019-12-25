Минобороны РФ: самолеты НАТО регулярно репетируют нанесение ударов по России

Глава военного ведомства напомнил, как американские стратегические бомбардировщики В52Н летали над Балтикой.

Самолеты НАТО регулярно репетируют нанесение ударов по России. Об этом в интервью телеканалу "Россия -24" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, авиация Североатлантического альянса постоянно имитирует авиаудары по территории России. Его настораживает тот факт, что раньше это было не так, как сейчас. Подобные полеты проводились реже. Кроме того, в них задействовали исключительно разведывательную авиацию. Сейчас учения стали регулярными и с применением большого количества самолетов.

Напомним, 31 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря зафиксировали три приближающихся к госгранице РФ самолета. В воздух подняли три Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота. Пилоты удалили американские бомбардировщики с госграницы РФ и вернулись на аэродром.

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