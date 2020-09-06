В США объяснили отношение Трампа к Путину

В своей книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" он написал, что Трампу импонирует то, как Путин управляет Россией.

В США объяснили отношение президента США Дональда Трампа к его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего адвоката американского лидера Майкла Коэна.

Глава Белого дома считает, что управлять нацией, как собственной компанией – это большой труд. Его поразило, что Владимиру Путину удалось взять контроль над населением России. Кроме того, американский президент думает, что Путин является "богатейшим человеком мира". Это отражается на его финансовом положении.

Автор книги сообщает, что Трамп намеревался подарить Путину апартаменты в башне "Трамп-Тауэр".

Ранее мы сообщили, что в Минске началась многотысячная акция протеста.

Видео: Youtube/NBC News