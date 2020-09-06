Накануне Telegram-канал Nexta Live анонсировал проведение «Марша единства» по всей республике. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала собрать новый марш.

В Минске началась многотысячная акция протеста. Об этом сообщает белорусский портал Tyt.by.

Участники собираются на центральных улицах своих городов. В центре Минска жители объединяются в группы по несколько десятков и сотен человек. Это началось еще с утра. Затем марш выдвинулся в сторону площади Независимости. СМИ писали о том, что в районе Дома правительства в Минске прохожие видели спецтехнику и силовые подразделения. Закрыты шесть станций метро.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что проспекты будут перекрыты. Центральная площадь города оцеплена. Белорусы видят скопления силовиков, ОМОНовцев и военной техники.

Ранее мы сообщили, что Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу.

Видео: Telegram/TUT.BY новости