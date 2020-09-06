В Минске началась многотысячная акция протеста. Об этом сообщает белорусский портал Tyt.by.
Участники собираются на центральных улицах своих городов. В центре Минска жители объединяются в группы по несколько десятков и сотен человек. Это началось еще с утра. Затем марш выдвинулся в сторону площади Независимости. СМИ писали о том, что в районе Дома правительства в Минске прохожие видели спецтехнику и силовые подразделения. Закрыты шесть станций метро.
В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что проспекты будут перекрыты. Центральная площадь города оцеплена. Белорусы видят скопления силовиков, ОМОНовцев и военной техники.
Ранее мы сообщили, что Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу.
Видео: Telegram/TUT.BY новости
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