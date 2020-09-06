На площади Независимости в Минске каждые выходные проходят акции протеста.

В районе Дома правительства в Минске обнаружили спецтехнику и силовые подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент сообщает, что на Советской улице у здания правительства Белоруссии стоят машины с внутренними войсками, ОМОН, спецтехника и водометы. Кроме того, замечены пять автомобилей "Рубеж". Их применяют для разгона демонстрантов. Все сотрудники ОМОНа вооружены. За зданием правительства стоят автозаки, автобусы с ОМОНом.

Протестующих людей с оппозиционными флагами и плакатами пока нет. На проспекте Независимости и прилегающих улицах расположились около двух десятков машин с личным составом. Площадь Победы оцеплена силовиками и заграждениями. По периметру дежурят военнослужащие.

Октябрьскую площадь у Дворца Белоруссии обнесли заграждениями с колючей проволокой. У ограждения стоят силовые подразделения. Площадь у стелы "Минск – город герой" обнесли металлическими заграждениями с колючей проволокой. Силовики занимают позиции.

Ранее мы сообщили, что милиция оцепила Октябрьскую площадь в Минске перед Маршем единства.

Видео: Telegram/TUT.BY новости