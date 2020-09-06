Вокруг площади появились заграждения.

Милиция оцепила Октябрьскую площадь в Минске перед Маршем единства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Марш единства начнется сегодня в 14:00 по мск. Шествие уже стало традицией местных жителей. Каждое воскресенье противники президента Александра Лукашенко собираются на Октябрьской площади. Там находятся дворец Республики и дом Профсоюзов. Недалеко расположена администрация президента республики.

Движение автомобилей по проспекту Независимости осуществляется без ограничений. Станции метро работают в штатном режиме. Площадь Независимости пока не оцеплена. Пока милиция только готовит металлические заграждения. На данный момент они находятся около гостиницы "Минск".

Ранее мы сообщили, что Тихановская обратилась к белорусам с просьбой выйти на новый марш.

Видео: Telegram/Пул Первой