В США заявили о перехвате российских Ил-38 возле Аляски

Нынешний перехват самолетов для NORAD стал пятым с начала июня.

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило в своем Twitter-аккаунте о перехвате российских Ил-38 американскими истребителями F-22 около Аляски.

Самолеты прошли в 50 милях от острова Унимак и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски около четырех часов. Также сообщается, что они оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушные границы США.

В NORAD заявили, что нынешний перехват российских самолетов стал пятым с начала месяца. Тем самым, истребители F-22 в очередной раз "продемонстрировали свою готовность защищать страну".

Отметим, что российский Ил-38 предназначен для морской разведки и проведения поисково-спасательных операций.

Ранее стало известно, что США предупредили Россию об изоляции в ООН.

Фото: Twitter / @NORADCommand

Видео: YouTube / Минобороны России