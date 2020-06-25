США предупредили Россию об изоляции в ООН

Америка надеется, что Москва не будет мешать резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

США предупредили Россию и Китай об изоляции в ООН. Об этом журналистам Reuters рассказал специальный представитель по Ирану Брайан Хук. Чиновник отметил, что ограничения Москва получит, если не прекратит блокировать американские проекты резолюции в Совете Безопасности о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.

Мы наблюдаем растущий разрыв между Россией и Китаем и международным сообществом Брайан Хук, американский спецпредставитель США по Ирану

Хук добавил, что Россия и Китай уже были изолированы в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ). Днем 19 июня МАГАТЭ вопреки возражениям РФ и КНР принял проект о доступе к двум ядерным объектам Ирана. Заблокировать резолюцию стороны не смогли, так как не имеют права вето в руководящем органе. Однако такое право у Москвы и Пекина есть в Совете Безопасности ООН.

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17.

Видео: Youtube/ NowThis World