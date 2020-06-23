Эксперты разберутся, почему Украина не закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на Донбассе.

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17. Журналисты "РИА Новостей" узнали у адвоката Баудевейн ван Эйка о том, что Гаага разбирается в причинах того, почему Украина не закрыла воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке страны.

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Юрист напомнил, что Киев мог иметь военно-стратегические мотивы для данного поступка. Украина могла использовать гражданские самолеты в качестве живого щита. Согласно одной из версий, ЗРК "Бук" мог среагировать на военный борт, который представлял опасность для сепаратистов. Таким образом Эйк считает, что ракета выпущена ради собственной защиты, а не нападения на пассажирский лайнер.

Нидерланды не стали отвечать на вопрос о новом фигуранте дела МН17.

Видео: Youtube/ CGTN America