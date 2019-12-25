США не будут предоставлять Нидерландам допданные о запуске ракеты по MH17

В Вашингтоне отказались передавать имеющиеся сведения в Нидерланды.

США не будут предоставлять Нидерландам дополнительные данные о запуске ракеты по рейсу MH17. Об этом официальные власти Белого дома проинформировали представителей следственной группы. В Вашингтоне заявили, что не могут предоставить иностранцам сведения о запуске ракеты по малайзийскому Boeing, который упал на территории Донбасса в 2014 году.

По словам председательствующего судьи по вопросу авиакрушения рейса MH17 Хендрика Стинхейса, слушания в Нидерландах возобновились в понедельник, 8 июня.

Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их Хендрик Стинхейс

Эксперт добавил, что запрос сделан в США еще в 2014 году. Однако Вашингтон только сейчас отказал в этом следствию.

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения рейса MH17.