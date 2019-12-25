Три человека рассказали о том, что видели в небе военные самолеты.

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения рейса MH17. На YouTube-канале от независимых корреспондентов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макса ван дер Верффа появился ролик, посвященный расследованию авиакатастрофы с участием малазийского Boeing на Донбассе в 2014 году.

Видно было истребитель, как он уходил на западную сторону. Самого пассажирского я не видел... Вспышки, взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки... и потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево очевидец событий

Житель поселка Ольховчик рассказал, что видел только один самолет в небе. Он добавил, что удивился, когда в новостях стали говорить о том, что лайнер сбили ракетой, а о самолетах - ни слова. Еще один свидетель по имени Борис заметил, что видел военные самолеты. Он своими глазами видел один из них, а второй - только слышал.

Все затихло, минуты две прошло - над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след, от чего - не знаю, но он был как бы горизонтально... И увидел уже, из-за облаков падал самолет очевидец событий

Мужчина по имени Геннадий рассказал журналистам, что видел, как в самолет попала ракета. Он объяснил, что она "взорвалась снизу в него", а после чего "квадратное что-то полетело".

СМИ назвали генерала ФСБ возможным главным фигурантом дела Boeing MH17.