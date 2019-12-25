Леонида Харченко арестовали, чтобы не допустить его похищения украинскими спецслужбами.

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17. Об этом сообщили представители "Русской службы Би-би-си". По данным агентства, Леонид Харченко задержан еще 11 марта, однако тогда ему были предъявлены обвинения по другому расследованию. Следствие полагает, что мужчина мог быть связан с незаконным обыском в 2014 году, а также нелегальном хранении оружия.

Журналисты объяснили, что следователи произвели арест Харченко для того, чтобы исключить вариант похищения подозреваемого специальными службами Украины, а также, чтобы эффективно изолировать его. Источник "Русской службы" считает, что такой метод является "очень странным" для того, чтобы пытаться обезопасить человека.

Напомним, что Леонид Харченко считается основным фигурантом в расследовании авиакатастрофы, которая произошла с рейсом MH17. В 2014 году самолет Boeing 777 направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Борт не долетел до места назначения. Он упал на территорию Донецкой области 17 июля 2014 года. Рейс выполняли представители Malaysia Airlines. Все пассажиры и члены экипажа погибли (298 человек).

СМИ назвали генерала ФСБ возможным главным фигурантом дела Boeing MH17.