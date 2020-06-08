Нидерланды не стали отвечать на вопрос о новом фигуранте дела МН17.
По словам прокурора, Нидерланды нуждаются в дополнительной информации по данному инциденту. Также им нужны свидетели, которые поспособствуют расследованию дела МН17. Недавно британские СМИ писали о том, что удалось установить одного из фигурантов дела. Им оказался некий "Владимир Иванович". Он проходил в материалах Совместной следственной группы (ССГ). Накануне пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк подчеркнул, что по делу МН17 проходят четыре человека с подобным статусом.
Напомним, что 9 марта начались слушания по делу о крушении малайзийского Boieng. В них задействованы – россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Германия отвергла санкции США против "Северного потока -2".
Видео: Youtube/CGTN America
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