Планы Вашингтона по введению санкций подрывают правовую безопасность Евросоюза.

Германия отвергла санкции США против "Северного потока -2". Об этом говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV).

В ФРГ заявили, что от новых ограничений могут пострадать десятки европейских и немецких организаций. В сообщении сказано, что Германия обеспокоена действиями американских сенаторов. Председатель OAOEV Оливер Хермес подчеркнул, что санкции вызывают большие разногласия в трансатлантических отношениях.

Немецкие предприниматели рассчитывают, что газопровод будет достроен даже в случае расширения ограничений со стороны Вашингтона. Хермес уточнил, что на проект потрачено более 5 млрд евро. Со стороны стран ЕС "Северный поток -2" получил все разрешения.

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Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов