По последним данным во всём мире зафиксировано почти 7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор организации Тедрос Адан Гебрейесус.

Гендиректор уточнил, что в течение девяти из 10 дней в мире ежедневно заболевали более 100 тыс. человек. В воскресенье число зараженных за один день превысило 136 тысяч. В Восточной Европе и Центральной Азии каждый день заболевают всё больше людей.

Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии. - Тедрос Адан Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

ВОЗ призывает государства к активному наблюдению эпидемиологической ситуации. Гебрейесус подчеркнул, что главная ошибка властей – это "самоуспокоенность". Он добавил, что нужно исключить массовые собрания разного рода, которые начинают возобновляться во многих государствах.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)