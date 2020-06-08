В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор организации Тедрос Адан Гебрейесус.
Гендиректор уточнил, что в течение девяти из 10 дней в мире ежедневно заболевали более 100 тыс. человек. В воскресенье число зараженных за один день превысило 136 тысяч. В Восточной Европе и Центральной Азии каждый день заболевают всё больше людей.
Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии.
- Тедрос Адан Гебрейесус, гендиректор ВОЗ
ВОЗ призывает государства к активному наблюдению эпидемиологической ситуации. Гебрейесус подчеркнул, что главная ошибка властей – это "самоуспокоенность". Он добавил, что нужно исключить массовые собрания разного рода, которые начинают возобновляться во многих государствах.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН.
Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все