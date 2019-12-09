Глава МАГАТЭ назвал сериал "Чернобыль" HBO вымыслом

Гросси отметил, что нельзя забывать, что "это не документальный фильм".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал мини-сериал "Чернобыль" от телеканала HBO художественным вымыслом. Об этом он заявил в интервью РИА Новостям.

Гросси отметил, что "это занимательный сериал", который основан на реальных фактах. Однако не стоит забывать, "что это не документальный фильм".

Глава МАГАТЭ заявил, что авария на Чернобыльской АЭС продолжает вызывать интерес общественности и оставаться в памяти людей со всего мира. Он подчеркнул, что это был "крупный, драматичный эпизод в истории".

Премьера американского мини-сериала "Чернобыль" состоялась на телеканале HBO в мае 2019 года. По оценке пользователей сайта IMDb, он стал самым популярным телешоу в истории.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. В результате в окружающую среду по разным подсчетам выбросило до 14⋅1018 Бк. Это составляет примерно 380 млн кюри радиоактивных веществ. Число погибших вследствие катастрофы составило 3940 человек. В это число входят люди, которые умерли из-за раковых заболеваний.

Ранее мы писали, что Данила Козловский покажет свою версию "Чернобыля".

Видео: YouTube / iVideos