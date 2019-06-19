Данила Козловский покажет свою версию "Чернобыля"

Премьера фильма запланирована на 2020 год.

Данила Козловский заявил, что покажет свою версию "Чернобыля". По словам режиссера, он уже начал работать над фильмом, съемки которого должны завершиться в конце этого лета. Об этом пишет ТАСС.

Картину "Когда падали аисты" о катастрофе на Чернобыльской АЭС будут снимать в Курчатове. События трагедии воссоздадут на пятом энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал и не действует сейчас.

Режиссер заявил, что он не боится сравнения фильма с мини-сериалом "Чернобыль", вышедшем на HBO в 2019 году. Козловский рассказал, что у него принципиально другой взгляд и принципиально другие пути рассказа этой истории. Сюжет будет сконцентрирован вокруг нескольких персонажей, которые участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Премьера фильма "Когда падали аисты" запланирована на 2020 год. Роли в нем исполнят такие известные артисты, как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Черневич и другие.

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Фото: YouTube / Wall Street Journal