Музыкальный продюсер рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления. В эфире программы "Прямой эфир" на канале "Россия-1" музыкальный продюсер рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

Бари Каримович поделился со зрителями, что по ощущениям был все время связан. "Руки связаны, ноги связаны, все болит", — заявил Алибасов в интервью Андрею Малахову.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей и пищевода. Известно, что он по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб "Крот".

Ранее сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера.

Видео: ВКонтакте / Бари Алибасов