Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Женщина считает, что к этому делу могут быть причастны внук или внучка Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасова отравили родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявила сестра продюсера Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Женщина предположила, что к этому делу могут быть причастны внук или внучка Федосеевой-Шукшиной. Сам Алибасов и Шукшины не воспринимают всерьез ее слова. Об этом сообщил РБК PR-менеджер продюсера и группы "На-На" Вадим Горожанкин. По его словам, Зоя хочет привлечь к себе внимание Бари Каримовича, которого стало меньше после женитьбы на Лидии Николаевне. Он заявил, что Алибасов будет больше проводить времени с сестрой после выздоровления.

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Известно, что он по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб "Крот". У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. 11 июня Алибасов вышел из медикаментозного сна. 17 июня его выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проверит "Крот" после отравления продюсера Бари Алибасова.

Видео: ВКонтакте / Бари Алибасов