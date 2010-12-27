Бари Алибасов вышел из медикаметозного сна и не помнит, кто он

Сын продюсера рассказал, что его отец ведет себя, как пятилетний ребенок.

Прюдесер Бари Алибасов вышел из медикаметозного сна, но не помнит, кто он такой. Об этом в своем Instagram сообщил Бари Алибасов – младший.

Сказать, что нет опасности для жизни пока нельзя. Нужно ещё 2 дня. Папа нифига не помнит, даже что он Бари Алибасов. Ведёт себя будто ему 5 лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей. Бари Алибасов – младший

Напомним, 4 июня музыкального продюсера экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Он выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его с напитком. Роспотребнадзор проверит "Крот" после отравления продюсера.

Фото: Instagram/ barialibasovjr