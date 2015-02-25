Дмитрий Песков прокомментировал решение ЦБ изменить тысячерублевую купюру. Об этом официальный представитель Кремля сообщил на пресс-конференции журналистам. По мнению чиновница, решение убрать изображение Хабаровска с банкноты не нужно считать наказанием для жителей, устроивших митинги в поддержку Сергея Фургала.
Также в Москве заявили, что Центробанк не должен советоваться с Кремлем в вопросе выбора того или иного города для размещения его на какой-либо купюре.
ЦБ не должен советоваться с Кремлем при выборе банкнот абсолютно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Напомним, что 23 марта решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры раскритиковал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он назвал эту инициативу Центробанка России большой ошибкой.
ЦБ России обновит дизайн банкнот большинства номиналов.
Фото: Piter.tv
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