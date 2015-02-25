В Кремле заявили, что по данному вопросу ЦБ не советовался с администрацией президента.

Дмитрий Песков прокомментировал решение ЦБ изменить тысячерублевую купюру. Об этом официальный представитель Кремля сообщил на пресс-конференции журналистам. По мнению чиновница, решение убрать изображение Хабаровска с банкноты не нужно считать наказанием для жителей, устроивших митинги в поддержку Сергея Фургала.

Также в Москве заявили, что Центробанк не должен советоваться с Кремлем в вопросе выбора того или иного города для размещения его на какой-либо купюре.

ЦБ не должен советоваться с Кремлем при выборе банкнот абсолютно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что 23 марта решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры раскритиковал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он назвал эту инициативу Центробанка России большой ошибкой.

ЦБ России обновит дизайн банкнот большинства номиналов.

Фото: Piter.tv