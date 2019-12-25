ЦБ России обновит дизайн банкнот большинства номиналов

Первой в оборот выйдет обновленная сторублевая банкнота.

Центробанк России обновит дизайн банкнот большинства номиналов. Об этом сообщается на официальном сайте кредитно-денежного регулятора. Чиновники уточнили, что будут изменены купюры по шести "старым" номиналам (образцам 1997 года) при примеру введенных в оборот 200 и 2000 тысяч рублей. Правки коснутся также защитного комплекса.

Обновленные банкноты постепенно должны вытеснить из оборота прежний дизайн. К 2030 году доля новых банкнот будет значительной, а к 2035 году подавляющая часть старых банкнот выйдет из оборота естественным путем.

Первой банкнотой в 2022 году будет выпущена с номиналом в 100 рублей. Ее дизайн уже одобрен советом директоров Банка РФ. В настоящее время проект находится на уточнении дизайна в "Госзнаке".На сторублевой купюре будет с одной стороны изображена достопримечательность федерального округа, в котором расположен город банкноты. В новой версии каждый ФО будет представлен одним городом. Ради осуществления такого принципа в оборот будет введена десятирублевая купюра. Ей придадут большую долговечность.

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Фото: Piter.tv