Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан

Предприниматель видит в ситуации не экономические, а политические мотивы.

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки атакой на доходы граждан и прибыль местных компаний. С критикой кредитного регулятора бизнесмен выступил в собственном Telegram-канале.

Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России. Олег Дерипаска, российский бизнесмен

По мнению эксперта, повышение ключевой ставки преследует не экономические, а политические задачи. Дерипаска считает, что таким образом Центробанк решил "похоронить молодое правительство технократов", имея в виду кабмин Михаила Мишустина. Бизнесмен полагает, что чиновник не может "пережить новую Госдуму", которую россияне выберут осенью текущего года.

Центробанк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку – до 4,5% годовых.

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