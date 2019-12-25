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Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан
Сегодня, 14:19
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lesjasap

Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан

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Предприниматель видит в ситуации не экономические, а политические мотивы.

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки атакой на доходы граждан и прибыль местных компаний. С критикой кредитного регулятора бизнесмен выступил в собственном Telegram-канале. 

Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России.

Олег Дерипаска, российский бизнесмен

По мнению эксперта, повышение ключевой ставки преследует не экономические, а политические задачи. Дерипаска считает, что таким образом Центробанк решил "похоронить молодое правительство технократов", имея в виду кабмин Михаила Мишустина. Бизнесмен полагает, что чиновник не может "пережить новую Госдуму", которую россияне выберут осенью текущего года.

Центробанк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку – до 4,5% годовых.

Фото: Pixabay.com

Теги: доходы, ключевая ставка, олег дерипаска, центробанк
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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