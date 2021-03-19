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Центробанк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку – до 4,5% годовых

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Регулятор объяснил такое решение.

Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Об этом сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным чиновницы, такое решение обусловлено ростом потребительских цен за первый квартал текущего года, который оказался выше прогнозов национального регулятора.

Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска.

пресс-релиз Центробанка РФ

В ЦБ заявили, что ожидания по внешнему спросу улучшаются на фоне дополнительных мер правительственной бюджетной поддержки в других странах, а также роста числа вакцинировавшихся людей.

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки.

Теги: ключевая ставка, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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