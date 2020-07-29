Он считает, что отношение российских властей к санкциям необоснованно спокойно.

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями. Он сделал это в интервью РБК. Отметим, что предприниматель находится в санкционных списках США.

Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Олег Дерипаска, бизнесмен

Он считает, что отношение российских властей к санкциям необоснованно спокойно. Дерипаска добавил, что за пять лет страна могла бы обеспечить экономический суверенитет, однако весь мир, по его словам, далеко ушёл вперёд.

По его словам, в США вопросами введения санкций против других стран занимаются пять тысяч человек, а в России — четыре человека. Он считает, что если бы со стороны РФ была бы хоть тысяча сотрудников, это могло бы поменять баланс.

Ранее Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии.

Видео: YouTube / CNBC International TV