Миллиардер пояснил, почему действия регулятора недостаточны.

Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии коронавируса. Об этом миллиардер написал на своем официальном сайте. По мнению бизнесмена, ЦБ не осознает серьезность будущих проблем от пандемии и снижения цен на нефть. Если эксперты ЦБ осознают имеющиеся угрозы, то пытаются их скрыть, по словам Дерипаски.

Дерипаска заметил, что уже сейчас заметно "замедление роста спроса". При этом регулятор прогнозирует экономический рост по итогам 2020 года. Специалист ссылается на выступление Эльвиры Набиуллиной, которая рассказала о планах ЦБ и экономической ситуации в России на пресс-конференции 20 марта. Миллиардер обвинил ЦБ в отсутствии решительных мер, "пока кризис не проявит себя в полной мере". Он не считает меры поддержки граждан и финансового сектора достаточными. Специалист подвергнул критике отказ ЦБ снижать ключевую ставку.

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Дерипаска напомнил, что Торгово-промышленная палата объявила, что 3 млн бизнесменов могут прекратить свою деятельность. Также лишиться работы в условиях кризиса могут около 8,6 млн человек.

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса. Ему ответила Матвиенко.

Видео: YouTube/BigpowerNews, CNBC International TV, Fox Business