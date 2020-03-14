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Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса. Ему ответила Матвиенко

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Такое заявление бизнесмен сделал в своем телеграм-канале.

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале призвал российские власти ввести полный карантин в стране в связи с распространением коронавируса.

Дерипаска считает, что отсутствие контроля над распространением вируса может привести к более разрушительным последствияем, чем распад СССР. К тому же, влияет беспечность граждан. Бизнесмен призвал закрыть государственные границы и отменить массовые мероприятия. 

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о своем отношении к данному высказыванию, заявила, что российское правительство делает достаточные меры по борьбе с коронавирусом.

"Не нужно пугать разными избыточными мерами", – добавила Матвиенко.

Видео: YouTube / BigpowerNews, CNBC International TV,  Fox Business

Теги: дерипаска, карантин, коронавирус, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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