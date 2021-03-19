Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России начнет снижаться в апреле. Об этом глава Центробанка сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. По словам чиновницы, пиковые показатели инфляции рынок может наблюдать уже сейчас.
Что касается нашего прогноза по будущей инфляции - мы действительно его пересмотрели. Мы теперь ожидаем возвращения инфляции к нашей цели в 4% в первой половине 2022 года.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
В ЦБ России прогнозируется инфляция к концу 2021 года ныне существующих сейчас значений (на данный момент - 5,8 процента), но выше целевого диапазона в четыре процента. Также в апреле Центробанк уточнил прогноз по росту ВВП страны на год.
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Видео: YouTube / Банк России
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