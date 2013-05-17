Греф допустил рост ставок по продуктам Сбера на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

Глава Сбербанка прокомментировал решение совета директоров Банка России.

Глава Сбербанка Герман Греф допустил рост ставок по продуктам Сбера на фоне повышения ключевой ставки Центробанка России. Об этом специалист сообщил на пресс-конференции. Он уточнил, что ЦБ постановил увеличить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 4,5 процентов годовых.

Мы пока, естественно, никак не реагируем. Но наверное в ближайшие недели рассмотрим на эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх, но сейчас я бы пока не анонсировал это, потому что мы еще не изучали всю ситуацию. Герман Греф, глава Сбера

Напомним, что решение по росту ключевой ставки принято на заседании совета директоров Банка России 19 марта. Повышение показателя произошло впервые с декабря 2018 года. Эксперты не исключили дальнейший рост ставки.

Центробанк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку – до 4,5% годовых.

Фото: Piter.tv