Кремль не видит "лихорадки" рубля

Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с курсом рубля

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, есть ли у Кремля информация о новых санкциях со стороны США, и какие будут последствия, поскольку рубль сейчас "лихорадит".

Пресс-секретарь президента не согласился с таким утверждением.

"Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит". пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По словам Пескова, Кремлю ничего не известно о сроках и масштабах возможных санкций со стороны американских властей. Пресс-секретарь президента заметил, что с такими вопросами нужно обращаться к Вашингтону.

Ранее Песков назвал санкции Канады против России незаконными.

Фото: kremlin.ru