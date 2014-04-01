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В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона
Сегодня, 9:49
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lesjasap

В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона

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Глава комитета по международной политике СФ оценил темы, которые подняла "евротройка".

В Совете Федерации оценили переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. По мнению главы комитета по международным отношениям от СФ Константина Косачева, формат такой "евротройки" сохраняет потенциал, так как три лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой находится борьба с пандемией. Об этом сенатор написал в собственном аккаунте на Facebook.

В достаточно развёрнутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон.

Константин Косачев, российский сенатор

Спикер СФ подчеркнул, что лидеры стран обсудили вопросы взаимодействия и по другим значимым проблемам трансграничного характера. В числе тем, интересы по которым не совпадают у Парижа, Берлина и Москвы Косачев назвал вопрос по Ливии, Сирии, СВПД Ирана, Украине, Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным.

Фото: Piter.tv

Теги: ангела меркель, владимир путин, константин косачев, совет федерации, эмманюэль макрон
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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