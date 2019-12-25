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Косачев заявил, что после отзыва посла РФ из США Вашингтону следует принести извинения
Сегодня, 10:13
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matveyvn

Косачев заявил, что после отзыва посла РФ из США Вашингтону следует принести извинения

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Он заявил, что подобные заявления недопустимы со стороны первых лиц государства.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после отзыва посла РФ из США Вашингтону следует принести извинения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, после заявления Байдена все надежды на перезагрузку отношений с США при новой администрации "списаны в утиль". Косачёв заявил, что подобные заявления недопустимы со стороны первых лиц государства.

Отзыв посла РФ — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации.

Константин Косачёв, вице-спикер Совета Федерации

Ранее Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде.

Фото: pixabay.com

Теги: косачев, совфед, сша
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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