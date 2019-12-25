Он заявил, что подобные заявления недопустимы со стороны первых лиц государства.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после отзыва посла РФ из США Вашингтону следует принести извинения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, после заявления Байдена все надежды на перезагрузку отношений с США при новой администрации "списаны в утиль". Косачёв заявил, что подобные заявления недопустимы со стороны первых лиц государства.

Отзыв посла РФ — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Константин Косачёв, вице-спикер Совета Федерации

Ранее Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде.

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