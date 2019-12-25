Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде

Ухаманов займёт пост спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Констатин Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совете Федерации. Он подтвердил, что собирается занять пост вице-спикера верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова.

Об замене в Совете Федерации пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники. Известно, что Ухаманов займёт пост спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию. Представители верхней палаты парламента приняли на пленарном заседании 3 марта инициативу, по которой максимальная санкция для нарушителей составит до 500 тысяч рублей. теперь документ поступит на подпись к президенту.

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