Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Констатин Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совете Федерации. Он подтвердил, что собирается занять пост вице-спикера верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова.
Об замене в Совете Федерации пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники. Известно, что Ухаманов займёт пост спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию. Представители верхней палаты парламента приняли на пленарном заседании 3 марта инициативу, по которой максимальная санкция для нарушителей составит до 500 тысяч рублей. теперь документ поступит на подпись к президенту.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все