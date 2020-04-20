Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Глава США призвал Тегеран принять гуманитарную помощь, несмотря на разногласия сторон.

Дональд Трамп предложил помощь Ирану из-за распространения по стране коронавируса. Об этом глава Америки рассказал журналистам в рамках брифинга в Белом Доме.

Я готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. Они должны быть умнее и пойти на соглашение о нормализации отношений прокомментировал политик

Дональд Трамп заметил, что Иран значительно пострадал от пандемии COVID-19. В это же время США имеют тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Большая часть техники находится в производстве.

Напомним, что 19 апреля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что власти страны будут отвергать любые предложения американцев о помощи. Он добавил, что Тегеран не планирует "принимать советы ни от какого политика".

Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ.

Видео: Youtube/ The White House