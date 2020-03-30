Америка мешает Ирану получать гуманитарную помощь.

Иран обвинил США в медицинском терроризме. Об этом заявил глава МИД Джавад Зариф. Иностранный чиновник написал об этом для "Коммерсанта". Дипломат напомнил, что Америка отказывается убирать санкции даже в условиях пандемии коронавируса. Такую позицию США в Иране считают "медицинским и экономическим терроризмом".

В частности, Вашингтон не дает Тегерану пользоваться собственным самолетным парком. Зариф назвал такие действия преступлением против человечности. Он призвал Америку не создавать условия перебоев в доставке международной гуманитарной помощи.

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций.

Видео: YouTube/Asia Society, BBC News, ABC News