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Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

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Снятие ограничений необходимо ради борьбы против коронавируса.

Россия просит Антониу Гутерриша призвать к отмене санкций. Дипломаты опубликовали письмо в Twitter-аккаунте российского постпредства при ООН. С соответствующим заявлением к генсекретарю ООН также обратились представители семи государств. С позицией РФ согласны Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР. Они надеются, что ООН потребует от других стран снять ограничения, мешающие борьбе с коронавирусом.

Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней

заявили дипломаты

Страны считают, что сейчас настало время для проявления глобальной солидарности.

Генсек ООН считает, что борьба с COVID-19 потребует плана "военного времени".

Видео: YouTube/Al Jazeera English, Организация Объединенных Наций, República Portuguesa

Теги: антонио гутерриш, оон, санкции
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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