Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Снятие ограничений необходимо ради борьбы против коронавируса.

Россия просит Антониу Гутерриша призвать к отмене санкций. Дипломаты опубликовали письмо в Twitter-аккаунте российского постпредства при ООН. С соответствующим заявлением к генсекретарю ООН также обратились представители семи государств. С позицией РФ согласны Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР. Они надеются, что ООН потребует от других стран снять ограничения, мешающие борьбе с коронавирусом.

Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней заявили дипломаты

Страны считают, что сейчас настало время для проявления глобальной солидарности.

Генсек ООН считает, что борьба с COVID-19 потребует плана "военного времени".

Видео: YouTube/Al Jazeera English, Организация Объединенных Наций, República Portuguesa