Они мешают доставлять еду, медицинскую помощь, предметы первой необходимости.

Генсек ООН считает, что борьба с COVID-19 потребует плана "военного времени". Поэтому Антониу Гутерреш призывает лидеров G20 отменить санкции.

По его мнению, они мешают доставлять еду, медицинскую помощь, предметы первой необходимости. Такое заявление содержится в его письме лидерам "двадцатки".

Это время солидарности, а не изоляции, - отметил Гутерреш.

26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу. Лидеры соберутся в онлайн-режиме.

Ранее в Евросоюзе допустили закрытие границ на два года.

Видео: Youtube/NowThis News