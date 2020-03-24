Генсек ООН считает, что борьба с COVID-19 потребует плана "военного времени". Поэтому Антониу Гутерреш призывает лидеров G20 отменить санкции.
По его мнению, они мешают доставлять еду, медицинскую помощь, предметы первой необходимости. Такое заявление содержится в его письме лидерам "двадцатки".
Это время солидарности, а не изоляции, - отметил Гутерреш.
26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу. Лидеры соберутся в онлайн-режиме.
Ранее в Евросоюзе допустили закрытие границ на два года.
Видео: Youtube/NowThis News
Обсуждение ( 0 )