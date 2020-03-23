Развитие ситуации с коронавирусом в Европе становится неприятной тенденцией.

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года. Так считает председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации с коронавирусом, замминистра здравоохранения Чехии Роман Прымула.

Он добавил, что развитие ситуации с коронавирусом в Европе становится неприятной тенденцией.

Многие месяцы потребуются для улучшения обстановки, - сказал Прымула.

Он считает, что принятые Чехией меры против пандемии дадут положительный результат. Однако, по словам Прымулы, его не стоит ожидать раньше второй половины апреля.

Ранее все страны Европы отказались принимать беженцев из-за коронавируса.