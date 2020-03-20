Распространение пандемии коронавируса по Европе заставило профильные организации отказаться от программ по приему беженцев.

Все страны Европы отказались принимать беженцев из-за коронавируса. Об этом сообщили журналисты Deutsche Welle. В Еврокомиссии на данный момент не знает, когда программы по приему возобновят работу. Ранее на аналогичный шаг пошли в Международной организации по миграции и управлении ВК ООН. С 18 марта BAMF Германии (ведомство миграции и по делам беженцев) приостановило прием беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом

Сейчас Европа обогнала Азию по количеству погибших от инфекции жителей. В Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек.

Некоторым категориям граждан станет проще получить гражданство РФ.

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