Проект подготовлен правительством РФ. Его внесут на рассмотрение в парламент до конца февраля.

Некоторым категориям граждан станет проще получить гражданство РФ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Речь идет о приезжающих из Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии. Иностранцы и апатриды смогут просить гражданство РФ после 5 лет проживания на территории страны. Но сначала мигрантам необходимо будет получить разрешение на временное проживание (РВП), а затем вид на жительство (ВНЖ). Беженцы смогут получить политическое убежище или гражданство РФ в упрощенном порядке. Большинство соискателей должны будут подтвердить "законный источник средств к существованию". Однако граждане вышеперечисленных стран освободят от этого требования.

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