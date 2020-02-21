Шеремет напомнил, что у Великобритании есть незаконно аннексированные территории по всему миру. В качестве примера он привел группу островов в Индийском океане, Каймановы и Виргинские острова и ряд других мест.

В Госдуме прокомментировали призыв Великобритании покинуть Крым.

На призыв вернуть полуостров Украине депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выдвинул встречное предложение Британии. Депутат предложил "избавить от колониального ига все незаконно аннексированные территории. Шеремет напомнил о референдуме, согласно которому народ Крыма сам выбрал воссоединение с Россией. Крымчане сами ушли от Украины, подчеркнул депутат.

Накануне британский посол на Украине Мелинда Симмонс написала сообщение в Facebook. Симмонс отметила, что Великобритания не признает "вопиющее нарушение международного права". В стране считают, что Россия должна отказаться от "незаконного контроля над Крымом".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что посол Китая обозначил сроки ликвидации эпидемии коронавируса.

Фото: Twitter / Melinda Simmons

YouTube / Graham Phillips