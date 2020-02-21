Посол Китая обозначил сроки ликвидации эпидемии коронавируса

В некоторых регионах страны вирус намерены победить в течение февраля.

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обозначил сроки ликвидации эпидемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

На всей территории страны вирус будет побежден до конца марта. В провинции Хубэй ситуация гораздо сложнее. Но в некоторых регионах страны вирус планируют победить в течение февраля. При этом клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся не раньше апреля.

Напомним, что эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года. На данный момент число погибших от нового типа пневмонии увеличилось до 2 236 человек. Всего в Китае заражено 75 465 граждан, порядка 18 тыс. человек поправились.

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