Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин

Оказалось, что для мужчин важно материальное благополучие семьи.

Росстат озвучил три главные жизненные цели российских мужчин.

В списке приоритетных целей респонденты назвали рождение ребенка и приобретение жилья. Почти 59% опрошенных считают, что брак – обязательное условие счастливой семейной жизни. Около 50% мужчин готовы воспитывать двоих детей, 20% хотят завести троих. При этом 40% респондентов не готовы к регистрации брака при отсутствии беременности. Порядка 33% опрошенных не готовы жениться и после рождения ребенка.

Как показало исследование, решением матримониальных задач готовы заниматься мужчины, имеющие среднее профессиональное или законченное высшее образование. Завести много детей готовы малообеспеченные мужчины.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в России упразднили советскую норму выдачи молока "за вредность".