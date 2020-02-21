Теперь вместо молока сотрудникам современных предприятий с их согласия выдают кисломолочные продукты.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в России упразднили советскую норму выдачи молока "за вредность". Соответствующий документ появился на сайте электронного фонда правовой и нормативно-технической документации.

Известно, что правительство РФ упразднило 3621 документ. Напомним, что на предприятиях начали выдавать молоко ещё при Ленине. При этом напиток было запрещено выдавать на несколько смен вперед.

Теперь вместо молока сотрудникам современных предприятий выдают кисломолочные продукты. Кроме того, все трудящиеся могут получить вместо молока деньги.

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