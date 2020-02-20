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Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

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От горячего душа следует отказаться людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний на начальном этапе.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, кому противопоказано принимать горячий душ. Об этом рассказал врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

По словам медика, от горячего душа следует отказаться людям, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания. Врач отметил, что человеку с такими недугами  ограничить время таких водных процедур 20 минутами.

Кроме того, людям, которые страдают от сахарного диабета также необходимо ограничить горячие ванны. 

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Теги: здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество, Здоровье,

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