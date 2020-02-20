Эти материалы помогут ученым создать вакцины и лекарства от данной болезни.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что американские учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса. Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Согласно исследованию, новый коронавирус способен связываться с рецепторами ACE2 не слабее, а гораздо сильнее SARS. Именно это и делает китайский коронавирус "заразнее", чем вирус атипичной пневмонии.

Отмечается, что соответствующие материалы помогут создать вакцину от коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае доля тяжелобольных коронавирусом снизилась до 7,2% .