  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:20
357
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса

0 0

Эти материалы помогут ученым создать вакцины и лекарства от данной болезни.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что американские учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса. Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Согласно исследованию, новый коронавирус способен связываться с рецепторами ACE2 не слабее, а гораздо сильнее SARS. Именно это и делает китайский коронавирус "заразнее", чем вирус атипичной пневмонии.

Отмечается, что соответствующие материалы помогут создать вакцину от коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае доля тяжелобольных коронавирусом снизилась до 7,2% .

Теги: здоровье, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии