В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что американские учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса. Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Согласно исследованию, новый коронавирус способен связываться с рецепторами ACE2 не слабее, а гораздо сильнее SARS. Именно это и делает китайский коронавирус "заразнее", чем вирус атипичной пневмонии.
Отмечается, что соответствующие материалы помогут создать вакцину от коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что в Китае доля тяжелобольных коронавирусом снизилась до 7,2% .
Обсуждение ( 0 )