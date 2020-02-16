Это демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в Китае доля тяжелобольных коронавирусом снизилась до 7,2%. Об этом сообщил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Отмеается, что ранее в Китае доля заболевших коронавирусом составляла 15,9% от общего числа. По словам властей КНР, резкое снижение является демонстрацией эффективности прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием.

Известно, что в Ухане доля тяжелобольных ранее составляла 32,5%, а по состоянию на 15 февраля этот показатель упал до 21,6%.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае готовятся к казням за сокрытие заражения коронавирусом.