В Китае готовятся к казням за сокрытие заражения коронавирусом

В тюрьму может привести ряд действий, связанный с сокрытием информации о новой эпидемии.

Издание Deutche Welle поделилось информацией о том, что в Китае вводят уголовное преследование за сокрытие информации о коронавируса. В зависимости от тяжести проступка дело может дойти до смертной казни.

В частности, больным простудой или гриппом запрещено путешествовать по Китаю различными видами транспорта, а также возможна казнь за утаивание или искажение информации о симптомах вероятно больного коронавирусом. В качестве нарушения учитывается не донесенная информация о путешествиях в провинции Ухань и Хубэй, с которых и началось заражение новым вирусом.

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Видео: ITV News / YouTube